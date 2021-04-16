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Biden: Putin'e daha ileri gidebileceğimizi söyledim

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya getirilen yeni bir dizi yaptırımla ilgili daha ileri gidebileceklerini ancak orantılı olmayı tercih ettiklerini açıkladı.

16 Nisan 2021 Cuma 10:16
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Biden: Putin'e daha ileri gidebileceğimizi söyledim

Biden, Rusya için yeni açıklanan yaptırımlara ilişkin Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Nisan'da "samimi ve saygılı" bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Biden, "Putin'in ve benim, ilişkimizi idare etmek için büyük sorumluluğumuz var. Ben bu sorumluluğu ciddiye alıyorum, onun da aldığını düşünüyorum" dedi.

"Yabancı bir gücün demokrasimize müdahale etmesine izin vermeyiz"

Seçim sürecinde, Rusya'nın seçimlere ilişkin müdahalelere karşılık verileceğini açıkladığını anımsatan Biden, "Yabancı bir gücün, ülke içindeki demokratik sürecimize müdahale edip, suçsuz kalmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

ABD resmi kurumlarına yapılan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen Solarwinds siber saldırısına da değinen Biden, Putin ile ocak ayında yaptığı telefon görüşmesinde, bu saldırının bir karşılığı olacağını söylediğini aktardı.

"Putin'e daha ileri gidebileceğimizi söyledim"

Biden, "Bu haftaki konuşmamızda, Putin'e orantılı bir yanıt vereceğimizi çünkü seçimlerimize müdahale ettikleri ve Solarwinds'in arkasında oldukları sonucuna ulaştığımızı söyledim" diye konuştu.

Rusya'ya yeni yaptırımları açıkladıklarını anımsatan Biden, "Putin'e açıkça daha ileri gidebileceğimizi ancak bunu yapmak yerine orantılı olmayı tercih ettiğimi söyledim. ABD, Rusya ile tansiyonu artırma ve çatışma döngüsünü başlatma peşinde değil. Biz istikrarlı, öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Ancak Rusya demokrasimize müdahaleye devam ederse, karşılık vermek için daha fazla adım atmaya da hazırım" uyarısında bulundu.

"Birebir görüşmeyi teklif ettim"

Biden, ABD'nin Rusya ile uzun bir rekabet geçmişi olduğunu ancak gerginlikleri çözmek için de ortak yollar bulabildiğine işaret ederek, "Rusya ve ABD'nin ortak hareket edebileceği alanlar var" değerlendirmesinde bulundu.

Putin ile konuşmasında, aralarındaki kişisel ve doğrudan iletişimin önemini vurguladığını kaydeden Biden, "Bu nedenle, bu yaz Avrupa'da ülkelerimizin karşılaştığı zorlukları ele alacağımız bir birebir görüşmeyi teklif ettim. Ekiplerimiz şimdi bunun üzerine çalışıyor" bilgisini verdi.

"Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledim"

ABD ve Rusya'nın küresel problemlerle birlikte mücadele edebileceğinin altını çizen Biden, "Putin ile görüşmemizde, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Kırım'da yaptığı askeri yığınaktan duyduğumuz endişeyi dile getirdim. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledim. Putin'e herhangi bir askeri eylemden kaçınması ve tansiyonu azaltma zamanı geldiği uyarısında bulundum" dedi.

Anlaşmazlıkların diyalog ve diplomatik süreç yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "ABD, bu süreci yapıcı bir şekilde sürdürmeye hazır. Rusya, ABD'nin çıkarlarını ihlal ederse, biz de karşılığını veririz" dedi.

Biden, Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımlar arasında "Kuzey Akım 2" projesinin neden olmadığının sorulması üzerine, "Kuzey Akım 2 konusu, Avrupa'daki müttefiklerimizi etkileyen karmaşık bir konu. Bu projeye uzun süredir karşı çıkıyorum" yorumunu yaptı.

Biden'ın 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

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