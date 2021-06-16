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Biden-Putin zirvesinden ortak bildiri yayınlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından ortak bildiri yayımlandı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 22:21
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Biden-Putin zirvesinden ortak bildiri yayınlandı

Bildiride, nükleer savaşta kazananın olmayacağı belirtilerek, böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edildi. Kremlin, bugün Cenevre’de gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin ardından üzerinde uzlaşıya varılan ortak bildiriyi yayımladı. Bildiride, Rusya ve ABD’nin, gerginlik dönemlerinde dahi, stratejik alanda öngörülebilirliği sağlama, silahlı çatışma risklerini ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik ortak hedeflere doğru ilerleme kaydedebileceklerini gösterdikleri vurgulandı.

ABD ve Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (Yeni START) kısa bir süre önce uzatıldığına işaret edilen bildiride, “Yeni START’ın uzatılması, nükleer silahların kontrolüne olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Bugün, nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz.” denildi. 

Söz konusu hedeflere ulaşılması için Rusya ve ABD arasında kısa bir süre içerisinde kapsamlı istişarelerin başlayacağının belirtildiği bildiride şunlara yer verildi: “Stratejik istikrar konusunda sağlam ve güçlü, kapsamlı bir ikili diyalog başlatılacak. Söz konusu diyalog vasıtasıyla, gelecekteki silah kontrolü ve risk azaltma önlemlerinin temelini atmak istiyoruz.”

Son Güncelleme: 16.06.2021 23:26
Anahtar Kelimeler:
BidenPutin
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