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Biden, Savunma Bakanı'nın adını unuttu

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanı'nın ve bakanlığın ismini unuttu. Bu unutkanlık Amerikan basınında gündem oldu.

09 Mart 2021 Salı 10:55
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Biden, Savunma Bakanı'nın adını unuttu

ABD Başkanı joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyaz Saray'da biraraya geldi.

Biden, kadınların Amerikan ordusuna katkılarını, "Kadınlar savaşçıdır, kadınların ordumuzda görev almaları bizi daha güçlü kılıyor" sözleriyle anlattı.

Biden'ın, Savunma Bakanı'ndan bahsederken ismini unutması ve Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamaması, Amerikan basınının gündeminde yer aldı.

Joe Biden, "Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız" dedi.

2 kadın komutan, ordu komutanlığında görevlendirildi

Biden, yeni bir görevlendirmeye de imza atarak, orgeneralliğe yükselen iki kadın komutanı ordu komutanlıklarının başına getirdi.

Hava Kuvvetleri generallerinden Jacqueline Van Ovost ABD Ordusu Ulaştırma Komutanı, General Laura Richardson ise Güney Komutanı olarak atandı.

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