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Biden, tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek

ABD Başkanı Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı süreçte tüm yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek. Böylece ABD tarihinde ilk kez bir kadın, başkan yetkilerine erişmiş olacak.

19 Kasım 2021 Cuma 18:57
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Biden, tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek
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ABD Başkanı Joe Biden, bugün Walter Reed Tıp Merkezi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçecek. Biden başkanlık görevini geçici olarak başkan yardımcısına devredecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bugün rutin kontroller için Washington DC yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne gideceğini duyurdu. Psaki, "Buradayken Başkan rutin kolonoskopi olacak. 2002 ve 2007'de eski Başkan George W. Bush'un durumunda da olduğu gibi, Anayasa maddesi gereği Biden, anestezi etkisinde olduğu süreçte görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süreçte Beyaz Saray'ın Batı Kanadındaki kendi ofisinden çalışacak." ifadesini kullandı.

BIDEN'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Sözcü Psaki, günün ilerleyen saatlerinde Biden'ın sağlık kontrolüne ilişkin yazılı bir özet yayımlayacakları bilgisini paylaştı.

BELLİ DURUMLARDA BAŞKAN GÖREVİNİ DEVREDEBİLİYOR

ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesine göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.

Ayrıca Biden'ın anestezi altındayken geçici olarak yetkilerini devralacak olan Harris, ABD tarihinde Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak.

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