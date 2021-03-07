Biden’ın yardım paketi ABD Senatosu’nda onaylandı ; Bitcoin yükselişte

ABD tarihindeki en büyük teşvik paketi 11 saat süren oturumun ardından 50-49 oy ile Senato’dan geçti.

Söz konusu paket, çoğu Amerikalıya 1.400 dolarlık nakit para yardımını, salgın sürecinde işten çıkarılan 9,5 milyon kişi için haftada 300 dolarlık işsizlik ödemesini ve devlet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık para yardımını içeriyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım paketi önerisi Senato'da onaylanmasının ardından anlık ve hızlı olarak bitcoinde çok ciddi yükselmeler olacağı kaydedildi.

ABD'de tahvil faizlerinin, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, 'Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep' açıklaması sonrasında yüzde 1.55 düzeyine kadar yükselmesinin ardından 50,000 doların altına gerileyen Bitcoin, hafta sonunda gelen genel alımların desteğinde yeniden bu düzeyin üzerine döndü.

Bitcoin hafta sonu alımlarıyla birlikte yüzde 4.36 artışla 50 bin doların üzerine çıktı.