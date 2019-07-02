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Bilim dünyası ikiye bölündü: Oumuamua muamması

2017'de astronomlar tarafından, "Bir uzay mekiği olabilir" açıklamalarına sebep olan garip şekilli gök cismi hakkında sıcak bir açıklama geldi. Yetkililer gök cismi hakkında önceki bulguların yanlış olabileceğini yorumladı.

02 Temmuz 2019 Salı 13:57
Bilim dünyası ikiye bölündü: Oumuamua muamması

Bilim insanları iki yıl önce bir sigaraya benzeyen garip şekilli bir gök cismini tespit etmişti. NASA, Samanyolu’nda ilk yabancı uçan nesneyi tespit ettiğini duyurmuştu. Göktaşının yüz milyonlarca yıldır herhangi bir yıldız sistemine bağlanmadan seyahat ettiğini açıklayan yetkililer gök cisminin bir uzay mekiği olabileceğini iddia etmişti.

O dönemde yapılan bir diğer açıklama ise bilim dünyasını şaşkına çevirmişti. NASA yetkilileri Oumuamua’nın Dünya’ya da çok yakın geçeceğini söylemiş ve bu açıklama uzaylılarla temasın mümkün olabileceğine dair iddiaların ayyuka çıkmasına sebep olmuştu.

Oumuamua’nın Dünya’ya yakın geçeceği açıklandı.

Bugün ise Oumuamua ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Bilim insanları saygın bilim dergisi Nature Astronomy’e makale yazarak durum hakkında güncelleme yaptı. Maryland Üniversitesi’nde görevli astronom Matthew Kngiht, “Daha önce güneş sistemimizde Oumuamua gibi bir şeyi görmemiştik. Bu hala gizemini koruyor. Fakat biricik bir tespit yapana kadar bildiklerimizi gözden geçirmeliyiz. Uzay mekiği iddiası komik fakat şu an henüz bu fenomeni anlayacak bir bulgu yok” dedi. Uzmanlar büyük ihtimalle Oumuamua’nın uzaylıları taşıyan bir araç olmadığını ama bu konuda kesin bir yargıya varılamayacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Oumuamua Muamması
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