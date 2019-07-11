Bilim dünyasından heyecan verici keşif

Almanya Tübingen’deki Eberhard Karls Üniversitesi Paleoantropoloji Bölümü Direktörü Katerina Harvati, bu keşfin en azından bazı modern insanların geçmişte sanılandan çok daha önce Afrika’dan ayrıldığını ve coğrafi olarak Avrupa kadar uzak yerlere ulaştığını ortaya çıkardığını ifade etti.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre; Güneydoğu Avrupa, modern insanlar için Afrika’dan gerçekleştirilen göçün en önemli ulaşım koridoru olarak görülüyordu. Fakat modern insanların kıtadaki ilk izi yaklaşık 50 bin yılla tarihleniyordu.

YENİ TEKNİKLER ORTAYA ÇIKARDI

Uluslararası bir araştırma ekibinin gerçekleştirdiği ve ‘Nature’ dergisinde yayınlanan araştırmada, Apidama Mağarası’nda bulunduğu için ‘Apidama 1’ ve ‘Apidama 2’ olarak anılan fosillerin 1970’li yıllarda ortaya çıkarıldığı ve o dönemde Neandertallere ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Fakat söz konusu iki fosil bilgisayarlı tomografi tarama ve uranyum tarihleme gibi yeni tekniklerle analiz edildiğinde şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı.

Apidama 2

‘Apidama 2’ 170 bin yıllık ve Neandertallere aitti, ancak ‘Apidama 1’ olarak adlandırılan kafatası 210 bin yıllıktı ve Homo sapiens’e aitti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; bu iddia teyit edilirse, ki birçok bilim insanı daha fazla kanıt istiyor, bulunan kafatası, insan tarihinin önemli bir bölümünün tekrar yazılmasını sağlayacak.

60 BİN YIL ÖNCEYLE TARİHLENİYORDU

Bugün Afrika dışında yaşayan insanlar, atalarını 60 bin yıl önce kıtadan ayrılan bir göçe bağlıyor.

Bu modern insanlar Avrasya’da yayılırken, Neandertaller ve Denosivonlar gibi diğer türlerin yerine geçti.

Fakat bu modern insanların (Homo sapiens) Afrika’dan ilk göçü değildi. İsrail’de 1990’lı yıllarda bulunan modern insan fosilleri, 90 ila 125 bin yılla tarihlenmişti.