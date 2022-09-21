Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Kendisini uyaran polislere saldırdı
Kendisini uyaran polislere saldırdı
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
banner107

Bilim insanları açıkladı: Dünyada kaç tane karınca var?

Almanya'daki Julius Maximilians Üniversitesi'nden araştırmacılar, “Dünyada kaç tane karınca var?” sorusundan yola çıkarak bir çalışma gerçektirdi. Uzmanlar, canlıların besin döngüsünün sürmesinde karıncaların çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, araştırmalarının yeni bilimsel kapılar açacağını söyledi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 15:16
50 Okunma
Bilim insanları açıkladı: Dünyada kaç tane karınca var?



KİŞİ BAŞINA 2,5 MİLYON KARINCA DÜŞÜYOR

PNAS adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada araştırmacılar, dünyada 20 katrilyon karınca olduğunu tahmin etti. Bu durum, dünya nüfusunun 7,8 milyar olduğu düşünüldüğünde kişi başına 2,5 milyon karınca düştüğü anlamına geliyor. 

Araştırmanın baş yazarı Sabine Nooten, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahminlerimize göre, küresel karınca popülasyonu 20 katrilyon. Organizmaların dağılımı ve bolluğu hakkında bilgi, ekosistemlerdeki rollerini ve önemini anlamak için esastır" diye konuştu.

Diğer taraftan araştırmacılar, tahminlerine ulaşmak için, tüm kıtaları ve habitatları kapsayan, karıncalar hakkındaki önceki 489 çalışmayı değerlendirdi. Bulguları, yeryüzünde 12 megaton kuru karbon biyokütlesine sahip 20 katrilyon karınca olduğunu gösterdi.

Çalışmanın ortak yazarı Patrick Schultheiss, "Bu, yabani kuşların ve memelilerin tüm biyokütlesini aşıyor ve insanlığın biyokütlesinin yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor" dedi.

Öte yandan, araştırmacılar kutuplar dışında, karıncaların dünyadaki hemen hemen tüm habitatlarda yaşadığını belirterek tropiklerin en yüksek karınca yoğunluğuna sahip bölgeler olduğunu açıkladı. Araştırmacılara göre ayrıca, iklimin yanı sıra yerel ekosistemler de karıncaların dağılımında önemli bir rol oynuyor.

Son olarak bilim insanları, bulgularının dünyadaki karıncaların sayısı ve dağılımı hakkında daha fazla araştırmayı teşvik edeceğini umduklarını bildirdi.

Schultheiss, "Hektar başına, karıncalar yılda 13 tona kadar toprak kütlesi taşırlar. Dolayısıyla, besin döngüsünün sürdürülmesinde büyük bir etkiye sahipler ve ayrıca bitki tohumlarının dağıtımında da belirleyici bir rol oynuyorlar" karıncaların çevre için önemine ve haklarında daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huzur bulmak için 43 yılda 53 kez evlendi
Huzur bulmak için 43 yılda 53 kez evlendi
İran karıştı!
İran karıştı!
Alerjisi nedeniyle ne duş alabiliyor ne de ağlayabiliyor
Alerjisi nedeniyle ne duş alabiliyor ne de ağlayabiliyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim