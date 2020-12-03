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Bilim insanları 'anahtar gen'i buldu (Yaşlanmayı tersine çevirebilir)

Biyolojik yaşlanmada temel rol oynayan bir gen belirlendi. Bilim insanları bu keşif ile yaşa bağlı hastalıkların tedavi edilmesinin kolaylaşacağı iddiasında.

03 Aralık 2020 Perşembe 13:32
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Bilim insanları 'anahtar gen'i buldu (Yaşlanmayı tersine çevirebilir)

Biyolojik yaşlanmada temel rol oynayan bir gen belirlendi. Bilim insanları bu keşif ile yaşa bağlı hastalıkların tedavi edilmesinin kolaylaşacağı iddiasında.

Bilim insanları biyolojik yaşlanmada kilit bir role sahip, 'anahtar gen' olarak adlandırılan bir gen keşfetti. 

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları bu keşif sonrası yaşa bağlı hastalıkların tedavi edilmesin daha kolay bir hal alacağı görüşünde. 

Aynı habere göre, söz konusu keşif, biyolojik yaşlanmanın bazı biçimlerinin yavaşlamasını, hatta tersine çevrilmesini de sağlayabilir. 

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacıların imza attığı makalede "Yaşlanmayla ilgili faaliyetlerin büyük oranda azaldığını gördük, bu da hücre yaşlanmasının tersine döndüğüne işaret ediyor" denildi. Aynı makalede "Yaşlanmayla ilgili faaliyetlerin mezenkimal kök hücrelerde (MKH) ebeveyn soyundakilere kıyasla büyük ölçüde azaldığını saptadık" ifadesine yer verildi. 

Araştırmacılara göre bu hücre yaşlanmasının tersine döndüğüne işaret ediyor. Ancak bilim insanları konu üzerinde ileri çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

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