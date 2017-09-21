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Bilim insanları: "Avrasya, Baykal Gölü’nden ikiye bölünecek"

Sibiryalı bilim insanları dünyanın en büyük anakarası Avrasya’nın, 20 milyon yıl içinde Rusya’da bulunan ve dünyanın en büyük tatlı su rezervi olan Baykal Gölü üzerinden ikiye bölüneceğini ve burada yeni bir okyanus oluşacağını ileri sürdü.

21 Eylül 2017 Perşembe 17:27
Bilim insanları: "Avrasya, Baykal Gölü’nden ikiye bölünecek"

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Jeoloji ve Mineroloji Enstitüsü ile Novosibirsk Üniversitesi’nden bilim insanları, Baykal Gölü üzerinde yaptıkları incelemeler doğrultusunda Gondwana Research dergisinde bir makale yayımladı.

Makalede “Dünya’nın kabuğunda (Baykal Gölü’nün dibinde), tam da Avrasya’nın ortasında dev bir çatlak var, Baykal çatlak bölgesi. Bu çatlak giderek genişliyor ve jeodinamik durumda bir değişiklik olmazsa, 20 milyon yıl içinde en büyük anakara olan Avrasya yeniden iki parçaya bölünecek. Baykal Gölü’nün bulunduğu yerde yeni bir okyanus oluşacak” ifadeleri kullanıldı.

Makalede, Baykal Gölü etrafındaki dağların her yıl 5-6 milimetre kadar devam ettiği ve bu yükselme hızının çok yüksek olduğu da belirtildi.

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