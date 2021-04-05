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Bilim insanları başardı: İnsan beyni kablo olmadan bilgisayara bağlandı

Tarihte ilk kez insan beyni, kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan bilgisayarı kontrol etti. BrainGate teknolojisiyle iki katılımcı 24 saat boyunca kablo olmadan bilgisayara komut aktardı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:28
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Bilim insanları başardı: İnsan beyni kablo olmadan bilgisayara bağlandı

Bilim insanları uzun süredir üzerinde çalışılan, bir zamanlar düşüncesi bile hayal olan projeyi hayata geçirdi. 

Sonuçları yayımlanan bir çalışmaya göre insan beyni ilk kez kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan bilgisayara bağlandı. 

Beynin motor korteksine bağlanan bir parçayla kablo ihtiyacı olmadan beyin mesajları bilgisayara iletildi. 

Araştırmaya göre 24 saatlik süren testte, komut aktarımı başarılı oldu. Yani teste katılanlar düşünce gücüyle bilgisayara istedikleri komutu verdi. 

ÇALIŞMAYA İKİ FELÇLİ İNSAN KATILDI

Çalışmaya 2 kişi katıldı. Söz konusu iki ikişinin de felçi olduğu ve bu nedenle bilgisayarlı yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi. 

Bilim insanları, iki katılımcının da benzer hızda komut aktarımı gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Araştırma Brown Üniversitesi bünyesinde yapıldı ve sonuçları IEEE Transactions on Biomedical Engineering dergisinde yayımlandı. 

Araştırma ekibinden John Simeral, "Kablosuz sistemlerin, en iyi performans kabul edilen kablolular gibi çalışabileceğini ortaya koyduk. Sinyaller neredeyse kablolu ekipmanlar aynı doğrulukla kaydedildi ve aktarıldı. Daha önceki çalışmalardan tek farkı insanlar daha fazla kablolara bağlı olmak zorunda değiller. Bu da BrainGate sisteminin kullanım alanını genişletiyor. 

Ayrıca testler laboratuvar ortamında değil, katılımcıların evlerinde gerçekleştirildi. 

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