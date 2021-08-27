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Bilim insanları "insan yaşamına uygun" yeni bir gezegen türü keşfetti

Bilim insanları, güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfetti. Yeni keşif, Dünya dışında yaşam arayışı için dönüm noktası olabilir.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:12
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Bilim insanları "insan yaşamına uygun" yeni bir gezegen türü keşfetti

TRT HABER

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları dünya dışı yaşamı arama çalışmalarında önemli bir adım attı. Arayışlarını Güneş sisteminin dışına çıkaran gök bilimciler, “Hycean" adını verdikleri yeni bir gezegen türü keşfetti.

Astrophysical Journal adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, Dünya'dan 2 buçuk kat daha büyük ve yüzde 90'ı sıcak okyanuslarla kaplı olan bu gezegenler, hidrojen açısından da zengin atmosferlere sahip.

"İlk hayat belirtisi 2-3 yıla kadar tespit edilebilir"

Hycean gezegenlerindeki suyun varlığı, dünya dışında yaşam olduğunu kanıtlayabilir.

Bu gezegenlerin boyutunun büyük olması da incelemeyi kolaylaştırıyor. Uzmanlar, ilk hayat belirtisini 2-3 yıla kadar tespit edebileceklerini umuyor.

"Yaşam yalnızca karanlık tarafta olabilir"

Gezegenlerden bazıları kendi çevresinde dönmediği için, bir tarafları sürekli aydınlık, diğer yanı da karanlık.

Bulundukları sistemde güneşe yakın oldukları için aydınlık tarafın çok sıcak olduğunu belirten bilim insanları, yaşamın yalnızca karanlık tarafta mümkün olacağını tahmin ediyor.

Bilim insanları, bugüne kadar çoğunlukla Dünya'ya benzer boyut, kütle, sıcaklık ve atmosferik bileşime sahip gezegenler arıyordu.

Son Güncelleme: 27.08.2021 16:32
Anahtar Kelimeler:
Yeni Bir Gezegen
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