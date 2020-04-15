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Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli

ABD'de yapılan bir araştırma, 2022 yılına kadar dönem dönem sosyal mesafe uygulanması gerekebileceğini ortaya koydu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 14:14
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Bilim insanları: Sosyal mesafe 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülmeli

Harvard Üniversitesinde görevli bilim insanlarının, salgının gidişatı konusunda bilgisayar simülasyonuyla yaptığı modelleme çalışmasının ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

COVID-19'un soğuk aylarda daha bulaşıcı olacağını varsayan bilim insanları, 2022'ye kadar hastanelerin dolup taşmasını engellemek için sosyal mesafenin dönemsel olarak tekrarlanması gerekebileceği, bir kereliğe mahsus tecritin bu durumun önüne geçemeyeceği sonucuna vardı.

Aralıklarla sosyal mesafe dönemi

Araştırma ekibinin lideri Stephen Kissler, şunları söyledi:

"ABD'de SARS CoV-2 vakasını yoğun bakım kapasitesi limitleri içinde tutmak için bir kereliğe mahsus sosyal mesafe önlemlerinin büyük ihtimalle yetersiz olacağı bulgusunu elde ettik. Diğer tedavi çeşitlerinin yokluğunda zaruri olan aralıklarla sosyal mesafe dönemleri gibi görünüyor."

Çalışmada ayrıca bir modellemede, aralıksız sosyal mesafenin toplumun bağışıklık geliştirmesine engel olmakta çok etkili, bu açıdan da olumsuz bir yöntem olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs vaka sayısı, dünya genelinde 2 milyonu geçerken, en çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu. 

TRT HABER

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüsSosyal Mesafe
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