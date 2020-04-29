Bilim insanları uyardı: Değişmezsek yeni salgınlar daha kötü olacak

Araştırmacılar gelecekte yaşanacak yeni pandemilerin daha kötü olacağını ve çok daha hızlı yayılacağını belirtti.



"Corona virüs salgınından sorumlu tek bir tür var; o da biziz" ifadelerini kullanan araştırmacılar bu salgının fırsat haline gelebileceği vurgusunu yaptı.



Josef Settele, Sandra Diaz, Eduardo Brondizio, Peter Daszak tarafından yayımlanan makalede, "Önümüzde hem şimdiki salgın krizini yenip hem de gelecek için adımlar atmak için imkan bulunuyo" denildi.



Araştırmaya göre ormanların hızla yokedilmesi, tarım alanlarının kontrolsüz bir şekilde genişlemesi ve aşırı derecede tarım uygulamaları, madencilik ve altyapı çalışmalarındaki hızlanma, vahşi hayata yapılan müdahaleler Dünya üzerinde bir fırtına etkisi yarattı.



Bu yaşanan gelişmeler nedeniyle doğal yaşamdaki hastalıklar insanların yaşam alanlarına taşınıyor. Başka bir ifadeyle insanlar doğal yaşam alanlarına müdahale ederken oradaki hastalıklarla karşılaşıyor.

NELER YAPILMALI?



Makalede 1,7 milyon bilinmeyen virüsün memeli hayvanlar ve su kuşlarının arasında yaşadıklarını tahmini yapılıyor. Makalede daha iyi bir gelecek için öneriler de sıralanıyor. Araştırmacılara göre, çevreyi koruyan yasalar güçlendirilmeli ve uygulanmalı.



İnsan sağlığının hayvanlar, bitkiler ve çevreyle alakalı olduğu gözönünde bulundurulmalı ve "Tek sağlık" uygulamasına geçilmeli. Yani sadece insanların kısa dönem ihtiyaçlarına yönelik adımlar atılmamalı.



Düşük gelirli ülkelerde sağlık sistemlerine yardım yapılmalı. Uluslararası finansal, teknolojik ve bilgi yardımları risk bölgelerine aktarılmalı.