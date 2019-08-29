Bilim insanları yıllar süren araştırmayı tamamladı: İşte ilk insan

Bilim dünyası Etiyopya’daki Woranso-Mille bölgesinde bulunan bir kafatasını inceleyerek, “ilk insan”ın neye benzediğini modelledi. MRD olarak bilinen ve Etiyopya’nın Afar bölgesinde bulunan kafatasının çok iyi durumda olduğunu belirten yetkililer, “4.1 milyon ile 3.6 milyon yıl arasında olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Uzmanlar kafatasını modelledikten sonra insanın büyük büyük atasının nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.

İnsanın büyük büyük atası olduğu tahmin edilen kafatasını modelleyen uzmanlar bunun nasıl görüntülendiğini gözler önüne serdi.