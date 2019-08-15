Bilim insanlarından korkutan açıklama: Gökten plastik yağıyor

Yeni bir çalışma, Kuzey Kutbu’nda bile karla birlikte gökten mikroplastik parçacıklarının yağdığını ortaya koydu. Bir litrede 10 binden fazla plastik parçacık buldu. Bu sonuç, sağlığa etkileri henüz bilinmese de insanların plastik soluması anlamına geliyor.

Svalbard’da yapılan araştırmada uzmanlar kaşıkla topladıkları kar örneklerini şişelere doldurdu. Bu örnekler Almanya’nın Bremerhaven kentindeki Alfred Wegener Enstitüsü’nde incelendi. Testlerde beklenenden çok daha fazla parçacığa rastlandı. Bazı parçacıkların çok küçük olduğu için nereden geldiği tespit edilemedi.

Parçacıkların büyük kısmı bitki selülozu ve hayvan tüyü gibi doğal maddelere ait. Ama örneklerde plastik, araba lastiği parçaları, vernik, boya ve sentetik lif de bulundu.

‘YUMRUK YEMİŞ GİBİ OLUYORSUNUZ’

Araştırma heyetinin başkanı Dr. Melanie Bergmann, “Biraz kirlilik bulmayı bekliyorduk ama mikroplastikler bizim için gerçek bir şok oldu. Kardaki mikroplastiklerin çoğu havadan geliyor” dedi.

Araştırma kapsamında toplanan örnek buz kütlelerini inceleyen araştırmacılardan Jacob Strock ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “Yakından baktığımızda, buz kütlelerinin gerçekten çok görünür bir şekilde çevre kirliliğine maruz kaldığını görüyoruz. Doğru aletleri kullanıp baktığınızda, midenize bir yumruk yemiş gibi oluyorsunuz” diye konuştu.

Araştırma kapsamında Almanya ve İsviçre’den de kar örnekleri incelendi. Bu örneklerde Kuzey Kutbu’ndakinden daha yüksek yoğunlukta kirlilik tespit edildi.

Araştırmacılar mikroplastiklerin rüzgarla taşındığını ve henüz nasıl olduğu anlaşılmayan bir mekanizmayla atmosferde çok büyük mesafeler kat ettiklerini düşünüyor. Bu parçacıklar özellikle kar yağışı yoluyla Kuzey Kutbu’na iniyor.

Daha önce Çin’deki sanayi kenti Dongguan, İran’ın başkenti Tahran ve Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan incelemelerde de gökten mikroplastik yağdığı tespit edilmişti.

Alman ve İsviçreli bilim insanlarının araştırmasının sonuçları bilim dergisi Science Advances’ta yayımlandı.