Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Flaş Haber
Firari zanlı yakalandı
Kapat

"Bilim insanlarını dinlemedik, geç kaldık"

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Covid-19 salgınında ikinci dalgaya karşı tedbir almakta geciktiklerini" söyledi. Merkel, “Bilim insanlarının uyarılarına ve ikinci dalga belirtilerine rağmen kamusal alanda yeterince erken dönemde ve sistemli bir şekilde önlem almadık” dedi. Mevcut kısıtlamalarla ilgili ‘gerekli ve ölçülü’ ifadelerini kullanan Şansölye, mutasyonların artması nedeniyle üçüncü dalga riski konusunda vatandaşlarını uyardı.

12 Şubat 2021 Cuma 11:30
661 Okunma
"Bilim insanlarını dinlemedik, geç kaldık"

Almanya Şansölyesi geçtiğimiz gün Berlin'deki Federal Meclis'e yaptığı konuşmada, Covid-19’daki ikinci dalgayı durdurmak için çok yavaş davrandıklarını belirterek yeni mutasyonların tehdidine karşı uyarıda bulundu.

‘MUTASYONLAR BASKIN OLMAYA BAŞLADI’

Şansölye Merkel, Almanya'nın corona virüs mutasyonlarına karşı önlem almakta geciktiğini belirterek mutasyonların Covid-19 vakalarında baskın olmaya başladığını söyledi.

Covid-19’un İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonlarının Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisini kötü yönde etkilemesini engellemek için sıkı kontrollerin sürmesi gerektiğinin altını çizen Merkel, mutasyonların 16 eyaletten 13’ünde görüldüğünü sözlerine ekledi.


‘ÜÇÜNCÜ DALGA RİSKİ BULUNUYOR’

Kısıtlamaların 7 Mart’a kadar uzatılmasıyla ilgili de konuşan Şansölye, uygulamaların "gerekli ve ölçülü" olduğunu söylerken vaka sayılarında düşüş görüldüğünü ancak buna rağmen mutasyonların artması nedeniyle üçüncü bir dalga riskinin bulunduğunu da belirtti.

Covid-19’un ilk çıktığı zamanlarda Almanya’nın diğer Avrupa ülkelerinden daha az etkilendiğini belirten Merkel, bu sebeple ikinci dalga ortaya çıktığında ‘Yeterince dikkatli ve hızlı davranmadık" dedi.

'ERKEN VE SİSTEMLİ ÖNLEM ALAMADIK'

Konuşmasının son bölümünde öz eleştiri yapan Angela Merkel, “Bilim insanlarının uyarılarını dinlemedik, ikinci dalga belirtilerine rağmen erken ve sistemli önlem alamadık” derken vaka sayılarının artmasının sebebi olarak geç önlem almalarını işaret etti.

İlk vaka görüldüğü günden bu yana Almanya'da Covid-19 vakası sayısı 2 milyon 315 bin 422 olurken 64 bin 194 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD 200 milyon doz aşı siparişi daha verdi
ABD 200 milyon doz aşı siparişi daha verdi
ABD'de son 24 saatte 94 bin 164 yeni vaka
ABD'de son 24 saatte 94 bin 164 yeni vaka
İngiltere'de görülen mutasyonlu virüsün tüm dünyaya yayılacağı düşünülüyor
İngiltere'de görülen mutasyonlu virüsün tüm dünyaya yayılacağı düşünülüyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim