Bill Gates: Koronavirüs hala çok tehlikeli

Geçtiğimiz yıllarda Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, son zamanlarda etkisini yitirmeye başladı.

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları hızla azalırken, salgının başından beri söylemleriyle gündeme gelen Bill Gates, yine korkutan bir açıklama yaptı.

2015 yılında yaptığı konuşmada dünya üzerinde bir salgın hastalık olabileceğinin sinyalini veren ve koronavirüsü yıllar önce öngördüğü için gündem olan Gates, son açıklamalarıyla yine tepki topladı.

Microsoft'un kurucu ortağı, Financial Times ile yaptığı röportajda, koronavirüs pandemisinin hala tehlikeli olabileceğine işaret etti.