Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
Sahte pasaportla yakalandılar!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!

Bill Gates: Koronavirüs hala çok tehlikeli

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e göre, koronavirüs pandemisinde henüz en kötüsünü görmemiş olma ihtimalimiz var.

03 Mayıs 2022 Salı 19:45
250 Okunma
Bill Gates: Koronavirüs hala çok tehlikeli

Geçtiğimiz yıllarda Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, son zamanlarda etkisini yitirmeye başladı.

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları hızla azalırken, salgının başından beri söylemleriyle gündeme gelen Bill Gates, yine korkutan bir açıklama yaptı.

2015 yılında yaptığı konuşmada dünya üzerinde bir salgın hastalık olabileceğinin sinyalini veren ve koronavirüsü yıllar önce öngördüğü için gündem olan Gates, son açıklamalarıyla yine tepki topladı.

Microsoft'un kurucu ortağı, Financial Times ile yaptığı röportajda, koronavirüs pandemisinin hala tehlikeli olabileceğine işaret etti.

"En kötüsü ihtimali var"

Gates, "Felaket habercisi olmak istemiyorum, ancak koronavirüs pandemisinde en kötüsünü görmemiş olma ihtimalimiz yüzde 5'ten fazla." dedi.

Daha da bulaşıcı ve daha ölümcül bir varyant ihtimali konusunda uyarılarda bulunan Gates, "Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız." ifadelerini kullandı.

Gates, röportajda küresel sağlık acil durumlarını izlemek için bir görev gücünün oluşturulması gerektiğini ve Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda ölümcül yeni virüsler arayan 10'dan az tam zamanlı çalışana sahip olduğunu söyledi.

Gates'e göre DSÖ'nün söz konusu ekibine bilgisayar modelleyicileri ve epidemiyologlar da dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir uzman heyetinin de katılması gerekiyor.

Son Güncelleme: 03.05.2022 19:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türbülansa giren uçakta 17 kişi yaralandı
Türbülansa giren uçakta 17 kişi yaralandı
Normalleşme sürecinde üçüncü görüşme
Normalleşme sürecinde üçüncü görüşme
Borsayı karıştıran tutuklanma iddiası
Borsayı karıştıran tutuklanma iddiası










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim