Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor

Bill Gates'ten komplo teorilerine yanıt

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinde ortaya çıkan komplo teorilerine ilişkin Rueters'a açıklamalarda bulundu. İddialara çok şaşırdığını söyleyen Gates, bu denli ön plana çıkacağını hiçbir zaman tahmin etmediğini belirtti.

28 Ocak 2021 Perşembe 09:11
1072 Okunma
Bill Gates'ten komplo teorilerine yanıt

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in  Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Corona virüs (COVID-19) dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşmış durumda. 

Gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam eden virüs pek çok komplo teorisinin de ortaya çıkmasına neden olmuş durumda. 

O komplo teorilerinden en dikkat çekeni ise ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile ilgili. 

Geçtiğimiz dönemde eski ABD Başkanı  Trump’ın eski danışmanı tarafından da dile getirilen komplo teorisine göre corona virüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabilir. 

“Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti. 

Uluslararası haber ajansı Reuters'a röportaj veren Gates, hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Yaptığı açıklamalarda bu iddialara çok şaşırdığını söyleyen Gates, bu denli ön plana çıkacağını hiçbir zaman tahmin etmediğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Yahoo News için YouGov  tarafından düzenlenen ve Cumhuriyetçi Parti’ye oy veren 1.640 yetişkinin katıldığı ankete göre, her 100 kişiden 44’ü Bill Gates hakkında ortaya atılan bu iddianın doğru olduğuna inanıyor. 

Aynı habere göre bu iddiaların doğru olduğuna inanıyor musunuz sorusuna cevap veren Cumhuriyetçilerin %26'sı inanmadığını söylerken, %31'i de emin olmadıklarını söylüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra’da 25 Aralık’tan itibaren 113 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
Londra’da 25 Aralık’tan itibaren 113 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
Avrupa'da aşı savaşı büyüyor
Avrupa'da aşı savaşı büyüyor
Avrupa Birliği, AstraZeneca ile anlaşamadı
Avrupa Birliği, AstraZeneca ile anlaşamadı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim