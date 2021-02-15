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Bill Gates’ten iklim değişikliği vurgusu: Virüsü çözmek çok daha kolay

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, iklim değişikliğini çözmenin "insanlığın şimdiye kadar yaptığı en şaşırtıcı şey" olacağını söyledi. Gates, iki büyük problemi karşılaştırdığımızda Covid-19’u sona erdirmenin "çok, çok daha kolay" olduğunu iddia ederken iklim değişikliği sebebiyle bu yüzyılın sonunda her yıl beş kat fazla ölüm olacağının altını çizdi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:05
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Bill Gates’ten iklim değişikliği vurgusu: Virüsü çözmek çok daha kolay

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 salgınından kurtulmanın, iklim değişikliğine kıyasla "çok daha kolay olduğunu" söyledi.

BBC’ye konuşan Gates, iklim değişikliğinin üzerinde durulması gereken en önemli konu olduğunun altını çizerken, "İklim değişikliğini çözmek insanlığın başardığı en muhteşem şey olacak" şeklinde konuştu.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HER YIL BEŞ KAT FAZLA ÖLÜME NEDEN OLACAK’

Covid-19 aşılarına verdiği destek ile bilinen Gates, "Pandemi sona erecek. Çünkü gerçekten inanılmaz aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni mutasyonlara uyarlamaya çalışıyoruz” derken “İklim değişikliğine kıyasla Covid-19 çok çok daha kolay. Maalesef, iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacak” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği ile ilgili fikirlerini paylaşacan Gates, "Fiziki ekonomik araçların tümünde yenilikçiliğe ihtiyaç var. Çelik fabrikalarını, çimento fabrikalarını, elektriği ve ulaşımı tümüyle değiştirmemiz gerekiyor. Karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi başarırsak, bu durum insanlığın başardığı en muhteşem şey olur” dedi.

AR-GE BÜTÇESİ VURGUSU

Çözüm önerisini de paylaşan Microsoft’un kurucusu, "Bunu gerçekleştirmemiz için bir dizi yeniliğe ihtiyacımız var. Hükümetlerin görevine bakarsak bir Ar-Ge bütçesi oluşturmaları gerekiyor” dedi.

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