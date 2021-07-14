BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, pandemiden çıkışın formülünü açıkladı

Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen varyantı, dünya genelinde vaka sayılarının artmasına neden olurken, üçüncü doz aşı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, katıldığı bir konferansta Delta varyantı ve üçüncü aşı için yeni açıklamalarda bulundu. Stat Breakthrough Science Summit'te konuşan Şahin, pandemiyi sona erdirmek için atılması gereken adımları açıkladı.

'Üçüncü doz mRNA aşıları olmadan Kovid-19 salgını kontrol altına alınamayacak'

Şahin, aşı yapıldıktan dört ila altı ay sonra antikor seviyelerinde hafif bir düşüş olduğuna dair kanıtlar olduğunu söyledi. Aşılanmış kişiler, ciddi boyutlarda bir Kovid-19 enfeksiyonu riski taşımasa da Şahin, 'Ağır hastalıklara karşı da bir miktar koruma düşüşü görmeyi bekliyoruz. Bu küçük bir düşüş' ifadelerini kullandı.

Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle bizim pozisyonumuz, destekleyici aşının tam bağışıklığı geri kazanmaya yardımcı olabileceği ve böylece aşılı kişilerde enfeksiyonlarla komplike olmayan bir kış mevsimi geçirmemizi sağlayabileceği yönünde."

'Para için yapmıyoruz'

Aynı konferansta Pfizer'de aşı araştırma ve geliştirme başkanı Kathrin Jansen, Pfizer'in, Kovid-19 aşı takviye atışlarını geliştirme ve test etme kararının veriler tarafından yönlendirildiğini söyledi. "Güçlendirici durum para kazanmakla ilgili değil” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Fransız 'Les Echos'a yaptıkları açıklamada 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabileceklerini belirtmişti. BioNTech ile aşı üreten Pfizer, Delta ile mücadele kapsamında yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Açıklamada Delta varyantını hedef alan bir Kovid-19 güçlendirici aşısı için çalışmalara başlandığının altı çizildi.

Tam aşılanmadan sonra insanların sonraki 12 ay içinde muhtemelen bir takviye aşıya veya üçüncü doza ihtiyaç duyacağını belirten şirket klinik çalışmalara Ağustos ayında başlamayı planlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada "Aşı etkinliği aşılamadan altı ay sonra azaldı, aynı zamanda Delta varyantı ülkede baskın varyant haline geldi" denildi.

Aynı açıklamada "Bugüne kadar sahip olduğumuz verilerin toplamına dayanarak, tam aşılamadan sonraki 6 ila 12 ay içinde üçüncü bir doza ihtiyaç duyulabileceğinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Ayrıca Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.