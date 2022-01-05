Bir devir kapandı: BlackBerry eski cihazlara desteğini kesti

Geçtiğimiz ay şirket internet sitesinden yaptığı açıklamada, 7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı, BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğin 4 Ocak 2022 itibariyle sona ereceğini duyurdu. Açıklamada, program sağlayıcılar veya Wi-Fi aracılığıyla bu işletim sistemini kullanan cihazların artık düzgün çalışamayacağı belirtildi.

2018 yılında üretilen ve Çinli TCL Grubu tarafından tasarlanan BlackBerry K2 dahil olmak üzere Google’ın Android işletim sistemini kullanan cihazların bu değişikliklerden etkilenmeyeceği kaydedildi.



Bu karar, 2000'li yılların sonunda popülerlikte doruk noktasına ulaşan BlackBerry cihazlarının ticari olarak başarılı olduğu bir dönemin sonunu işaret ediyor.

Çok sayıda kurumsal yetkili, ünlü ve hatta politikacı, iki başparmak ile mesaj yazmayı kolaylaştıran büyük klavyenin yanı sıra Blackberry cihazlarının kolay ve basit tasarımını beğenmişti.



ABD eski Başkanı Barack Obama da BlacBerry telefon kullanan kişiler arasındaydı. 2008 yılında düzenlenen seçimlerin ardından Beyaz Saray’a bu telefonla girdi. Bu durum, ekibini temel işlevlerle sınırlı olan verilerini korumak için kendi modelini oluşturmaya sevk etti.

2009 yılında iPhone’un piyasaya sürülmeye başlamasıyla BlackBerry’nin yerini akıllı telefonlar aldı.



BlackBerry’nin piyasaya yeni telefon sürme hamlesi başarısızlıkla sonuçlanırken, bu telefonların en son modeli K2'yi piyasaya sürmek için TCL ile ortaklık yenilenmedi.



İleri teknoloji uzmanı Bruno Guglielminetti, alınan kararın BlackBerry telefon hayranları için bir çağın sonu anlamına geldiğini belirterek, “Bu telefon piyasaya sürülen ilk akıllı telefonlar arasındaydı. Bu nedenle çalışmayı bırakma kararı sadece bir bölümün sonu değil, tamamlanmış bir kitabın sonu olarak kabul edilebilir” dedi.

Guglielminetti, “Sık sık BlackBerry'nin iş dünyasındaki etkisinden bahsediyoruz ama aynı zamanda siyasi hayatta da devrim yarattı. Sosyal ağların ortaya çıkmasıyla birlikte bundan sonrasının önünü açan iletişimde anın başlangıcı oldu” dedi.

BlackBerry uzun yıllardır telefonlarını yenilemeye çalışıyordu. Ancak firma, rekabetin yoğun olduğu bu sektörde hızlı gelişmeye ayak uyduramadı. Aynı durum, daha önce dünyadaki cep telefonu üreticilerinin ön saflarında yer alan Nokia'da da yaşandı.



Eskiden Research in Motion olarak bilinen BlackBerry, 2013 yılından bu yana bilgi güvenliği ve veri merkezileştirme alanında şirketler için yazılım ve hizmet üretmeye dönüştü.

Teknoloji şirketi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde, 2009 zirvesinde elde ettiğinden neredeyse on kat daha az miktardaki 74 milyon dolarlık net karını açıklamıştı.