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Bir ülke daha euroya geçiyor

Hırvatistan’da 2023’te euroya geçişin önünü açan yasa onaylandı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:35
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Bir ülke daha euroya geçiyor

2013’ten beri Avrupa Birliği ülkesi olan Hırvatistan'da 1 Ocak 2023’te resmen euroya geçileceği açıklandı.

Hırvatistan Parlamentosunun, euronun ülkede resmi para birimi olarak tanıtılmasına ilişkin yasayı oy çokluğuyla kabul ettiği oturumda, 117 milletvekili yasayı onayladı, 13 milletvekili aleyhte ve bir milletvekili çekimser oy kullandı.

Sağcı partiler, euroya geçişin ülkede fakirliği ve halk üzerindeki baskıyı artıracağı için yasaya karşı olduklarını açıklamıştı.

Kağıt para olarak ilk 1999'da tedavüle giren ortak para birimi euro, halen 19 AB üyesi ülkede kullanılıyor. Hırvartistan'ın 2023 başında Euro Bölgesi'ne dahil olmasıyla AB üyelerinden sadece Danimarka, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç kendi para birimlerini kullanan ülkeler olarak kalacak.

Son Güncelleme: 14.05.2022 09:37
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