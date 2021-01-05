Birleşik Krallık vekili karantina ihlalinden tutuklandı

Geçtiğimiz Eylül ayında corona virüs testinin pozitif çıkmasına rağmen Londra’dan İskoçya’ya seyahat ettiği tespit edilen İskoç Ulusal Parti milletvekili Margaret Ferrier tutuklandı.



“YOLCULUĞU SEMPTOM GÖSTERMEDİĞİM İÇİN YAPTIM”



Birleşik Krallık meclisinde İskoçya’ya ayrılan 59 sandalyenin 56’sına sahip olan İskoç Ulusal Parti’nin milletvekili olan Ferrier’in suçlu ve pervasız davranış sebebiyle tutuklandığı bildirildi.

Durumla ilgili Margaret Ferrier, “Yolculuğa çıktığım çünkü Covid-19 testimin pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermiyordum ve kendimi çok iyi hissediyordum” dedi.



Eyleminin mazeretinin olmadığı belirten Ferrier, “Yapmamam gereken bir şeyi yaparak karantina kurallarını ihlal ettiğim için kayıtsız şartsız özür diliyorum” ifadelerini kullandı.



‘PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ, MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞEBİLİR’



60 yaşındaki Margaret Ferrier, Eylül ayında da partisi İskoç Ulusal Parti tarafından partiden ihraç edilmişti.



Konuyla ilgili Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, Ferrier'in eylemlerinin parlamentoda "ciddi bir güvenlik ihlali" olduğunu ve kuralların bir "gözden geçirilmesi" gerektiğini söylerken, “Milletvekilliği de düşürülebilir” ifadelerini kullandı.