Bitcoin hızlı şekilde yükselişe geçiyor! İran’da elektrik trafoları patlıyor

Büyük çapta yaşanan elektrik kesintileri İran'ı kötü etkiledi. ABD tarafından uygulanan yaptırımlar sonucu ekonomik baskı altında olan ve corona virüsü salgınıyla mücadele eden İran'da hükümet yetkilileri, Bitcoin madenciliğinin enerjiyi yoğun şekilde kullandıklarını ve bu kullanım sonucunda büyük elektirik kesintileri yaşadığını ifade etti.

İran Enerji Bakanlığı’na bağlı Elektrik Birimi Sözcüsü Mustafa Rajabi Meşhadi, elektrik şebekesinde kesintiye neden olan kripto para birimi madenlerinin belirlendiğini ve yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

İran enerji bakanlığı ,elektrik trafo sorunları ve madencilik makineleri yakalandığından ,kripto paraların değerinin çok hızlı yükselişe geçeceğini belirtti