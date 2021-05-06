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Blue Origin uzay için tarih verdi: 1 koltuk satışta

Uzay turizmine yatırım yapan şirketlerden biri olan Blue Origin, Dünya'dan ayrılacakları tarihi paylaştı. New Shepard 20 Temmuz'da kalkış yapacak. Turizm roketinde bir koltuk açık artırmayla satışa çıkartıldı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 10:20
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Blue Origin uzay için tarih verdi: 1 koltuk satışta

New Shepard bileti online müzayede ile satışa sunulacak; en yüksek teklifi veren uzaya gidecek.

Amazon'un kurucusu ve CEO'Su Jeff Bezos'un şirketi Blue Origini uzay turizmi roketi New Shepard biletinin müzayede ile satışa sunulduğunu ve en yüksek teklifi veren kişinin 20 Temmuz’da uzaya uçacak ilk ekibe katılabileceğini açıkladı.

Blue Origin, 29 Nisan’da uzay turizmi roketi New Shepard için bilet satışına başlayacağını ve detayların 5 Mayıs’ta belli olacağını duyurmuştu.

Şirketin bugün yaptığı açıklamada, ilk astronot ekibini 20 Temmuz’da uzaya uçuracağını ve onlarla gidecek kişinin, müzayede ile satışa sunulan bilete en yüksek teklifi veren kişi olacağı belirtildi.

Müzayede ile ilgili ise şu bilgilere yer verildi:
 

“Müzayedenin 3 aşaması var. 5-19 Mayıs’ta kapalı çevrimiçi teklif verme, açık artırma web sitesinde gerçekleştirilecek.

İstediğiniz miktarda teklif verebilirsiniz. 19 Mayıs’ta ise mühürsüz, çevrimiçi teklif verme gerçekleşecek.

Teklifler görünür hale gelecek ve katılımcılar, açık artırmaya devam etmek için en yüksek teklifi aşmaya çalışacak. 12 Haziran’da ise çevrimiçi açık artırma ile gerçekleşip, sona erecek.”

Müzayededen elde edilen gelirin, Blue Origin'in kuruluşu olan Club for the Future'a bağışlanacağı bilgisini de paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Blue OriginUzayUzay Turizmi
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