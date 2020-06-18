BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi

BM Genel Kurulunda yapılan seçimde, koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkelerin temsilcileri salona kendilerine ayrılan saat diliminde tek tek alındı ve oylarını kullandı. Oylama yerel saat ile 09.00'da başladı ve 13.00'te bitti.

193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda 192 üye ülke oy kullandı. Venezuela, BM'ye üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için oy hakkını kaybetti ve bu seçimde oy kullanamadı.

BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi. 3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.