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BM: Atmosfere yayılan sera gazı salınımı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı

25 Kasım 2019 Pazartesi 18:06
BM: Atmosfere yayılan sera gazı salınımı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), atmosfere yayılan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı salınımı yoğunluğunun 2018 yılında rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren DMÖ, sera gazı salınımıyla ilgili raporunu bugün yayınladı.

Madrid’de gelecek hafta düzenlenecek BM iklim zirvesi öncesi yayınlanan raporda, atmosfere sera gazı salınım oranının, geçen 10 yıl ortalamasından daha hızlı bir şekilde gerçekleştiği uyarısı yapıldı.

DMÖ, yıllık sera gazı bülteninde, atmosferdeki karbondioksit (CO2) yoğunluğunun 2018 yılında milyonda 407,8 birime ulaştığını duyurdu. Bu oran 2017 yılında, 405,5 birimdi.

Raporun yayınlanması dolayısıyla bir açıklama yapan DTÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, “Paris İklim Sözleşmesi’nin ardından verilen sözlere rağmen, atmosfere sera gazı salınımında hiçbir düşüş gözlenmedi. Bu da uzun dönemde, gelecek nesillerin, iklim değişikliğinin yol açacağı hava sıcaklığının artması, deniz su seviyesinin yükselmesi, deniz ve kara ekolojik sistemlerinin bozulması ve olağanüstü hava koşulları gibi ciddi etkileriyle karşılaşacağını gösteriyor.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BMAtmosfer
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