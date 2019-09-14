Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...

BM'den ABD Yüksek Mahkemesi'nin "Sığınmacı" Kararına Eleştiri

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:51
BM'den ABD Yüksek Mahkemesi'nin "Sığınmacı" Kararına Eleştiri

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK), ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırma getirmesi talebini onaylamasından, üzüntü duyulduğu bildirildi.

BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, tüm göçmenlerin sığınma başvurusu yapmaya hakkı olduğunu ve bu kişilere uluslararası koruma sağlanması gerektiğini vurguladı.

Mahecic, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını eleştirerek, "Bu kararın sığınmacılar üzerindeki etkisinden dolayı üzgünüz. Şiddet veya zulümden kaçan insanların uluslararası korumaya ve yürürlükteki iltica prosedürlerine tam olarak erişebilmeleri gerektiğini yineliyoruz." dedi.

ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin kimlik tespitlerinin hızlıca yapılması çağrısında bulunan Mahecic, bu kişilerin sığınma hakkı da dahil olmak üzere hak ettikleri tüm ihtiyaçlarının ve güvenliklerinin sağlanmasının şart olduğunu kaydetti.

Sözcü Mahecic, "sığınacak bir liman" arayan aileler ve ebeveynlerinden koparılmış çocukların kaderinden endişe duyduğunu sözlerine ekledi.

ABD Yüksek Mahkemesi, önceki gün Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırma getirilmesi talebini onaylamıştı.
Karara dair sevincini Twitter'dan paylaşan Trump, "Sınır ilticasında büyük bir ABD Yüksek Mahkemesi kazanımı!" ifadesini kullanmıştı.

Başkanlık kampanyası boyunca ABD'ye yönelik iltica ve göçmen akınını büyük ölçüde bitireceği sözünü veren Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BMABDABD Yüksek MahkemesiSığınmacıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Başkanı Trump Bin Ladin'in oğlunun öldürüldüğünü duyurdu!
ABD Başkanı Trump Bin Ladin'in oğlunun öldürüldüğünü duyurdu!
NATO Heyeti Gürcistan'da
NATO Heyeti Gürcistan'da
AB ülkelerinden İran'a uyarı
AB ülkelerinden İran'a uyarı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim