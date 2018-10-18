BM'nin yardımlarını taşıyan 30 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar trafik yoğunluğuna sebep oldu.
BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.
18 Ekim 2018 Perşembe 17:44
BM'nin yardımlarını taşıyan 30 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.