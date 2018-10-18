BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım

BM'nin yardımlarını taşıyan 30 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.



Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.



Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar trafik yoğunluğuna sebep oldu.