BM Gazze'ye ‘izleme heyeti’ gönderebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü NikolayMladenov, Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralması durumunda bölgeye bir "izleme heyeti" gönderilmesi konusunu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüklerini belirtti.

Mladenov, Gazze'deki Özel Koordinatörlük Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın İdari Komite'yi feshetmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "BM olarak yardıma hazırız ve Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralmasını heyecanla bekliyoruz." dedi.

Filistinli siyasi gruplara hükümetin Gazze'de görevi devralmasında yardımcı olmaları çağrısında bulunan Mladenov, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurulu sırasında yaptığı görüşmede, Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin görevi devralması durumunda Gazze'ye bir izleme heyeti gönderilmesi konusunu da ele aldıklarını söyledi.

Gazze'de görevi devralacak olan Filistin hükümetini birçok zorluğun beklediğini belirten Mladenov, "Uzlaşı Hükümeti'nin görevi devralması son dönemde şiddetini artıran ablukanın kaldırılması için önemli bir adımdır." diye konuştu.

"ULUSLARARASI CAMİANIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Mladenov, Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğün sürmesinin Gazze’deki insani durumu daha da zorlaştırdığını vurgularken, "Gazze halkını, sorunların kolayca ve hızla çözülemeyeceği konusunda uyarmak istiyorum. Zamana ihtiyaç var, sabır istiyoruz. Ayrıca bu sürecin başarısını garanti etme konusunda uluslararası camianın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın Filistinli gruplar arasındaki sorunu çözme konusunda ortaya koyduğu çabayı da takdir ettiklerini dile getiren BM Özel Koordinatörü, "Elektrik seviyesinin kriz öncesi duruma gelmesi durumunda, Gazze'nin elektrik altyapısını yeniden inşa etme ve sorunu çözme konusunda da iş birliğine hazırız." diye konuştu.

Bu sabah Gazze'ye gelen Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov'un Filistinli gruplarla görüşmelerinin ardından ziyaretini gün içinde tamamlaması bekleniyor.