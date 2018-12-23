BM Genel Kurulu, Kırım'da insan haklarının ihlal edildiği ileri sürülen kararı onayladı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ukrayna'nın sunduğu ve Rusya'nın Kırım'da insanhaklarını ihlal ettiği ileri sürülen karar taslağını onayladı. Üye ülkelerin büyük kısmı çekimser oy kullanırken, Rusya 'kararın aşırı siyasileştirilmiş, yanlış ve sahteleştirilmiş bilgilere dayandırıldığını' açıkladı.

Karar taslağına 65 ülke 'evet' oyu verirken, 27 ülke karşı çıktı, 70 ülke de çekimser oy kullandı. Bunun yanı sıra BM Genel Kurulu'nun 5. Bütçe komitesi daha önce kararın uygulanması için bütçeden kaynak tahsis etmeyi reddetti.

Rusya'nın BM temsilcisi, 'kararın aşırı siyasallaştırılmış, yanlış ve sahteleştirilmiş bilgilere dayandırıldığını' belirtti.

2014'e kadar yarımadanın Ukrayna'nın depresif bir bölgesi olduğunu hatırlatan Rusya temsilcisi, şimdiyse Kırım'ın mutlu insanların yaşadığı bir yer olduğunu kaydetti.

Rus diplomat ayrıca tüm isteyenleri Kırım'ı ziyaret etmeye ve 'orada tatil yapan Ukraynalılara insan haklarının ihlal edilip edilmediğini sormaya' çağırdı.

Rus temsilci, "Rusya Federasyonu, Kırım da dahil olmak üzere kendi topraklarında hak ve özgürlüklerin korunmasını garanti ediyor" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA'NIN KIRIM KARARLARI

Kırım'da insan haklarının ihlal edildiği ileri sürülen kararı daha önce 2016'da ve 2017'de onaylayan BM Genel Kurulu, bu yıl 3. kez onaylamış oldu. Girişim geleneksel olarak çoğu Avrupa ülkesi ve ABD tarafından destekleniyor.