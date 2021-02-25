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BM Raportörü: ABD'nin Kaşıkçı raporu adalet için kritik öneme sahip

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan ABD raporunun "adalet için kritik öneme sahip olduğunu" söyledi.

25 Şubat 2021 Perşembe 14:39
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BM Raportörü: ABD'nin Kaşıkçı raporu adalet için kritik öneme sahip

Al Jazeera'nın haberine göre, Callamard, Columbia Üniversitesinde Knight First Amendment Enstitüsü tarafından düzenlenen panele katıldı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) Kaşıkçı raporunun, cinayetten kimin sorumlu olduğuyla ilgili bilgi vermesinin beklendiğini ifade eden Callamard, daha fazla kanıta sahip olunduğunda dünyanın geri kalanının verilecek herhangi bir bilgiyi görmezden gelmesinin imkansız olacağını söyledi.

"Adalet için kritik öneme sahip"

Yakın zamanda açıklanması beklenen raporun adalet için kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Callamard, ABD demokrasisi için DNI raporunun yayımlanması gerektiğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa sürede açıklanacağını duyurmuştu.

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