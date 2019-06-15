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BM Sudan'daki kampların yetkililere devredilmesini askıya aldı

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:08
BM Sudan'daki kampların yetkililere devredilmesini askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, BM- Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'ne (UNAMID) ait kampların Sudanlı yetkililere devredilmesinin askıya alındığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan ve Güney Sudan gündemiyle toplandı.

Lacroix, konseye yaptığı açıklamada, son dönemde Sudan'da ordunun sivillere yönelik şiddetine dikkati çekerek, Askeri Geçiş Konseyi'nin tüm UNAMID yerleşimlerinin Acil Destek Kuvvetlerine devredilmesi konusunda karar açıkladığını anımsattı. Lacroix, "Bölgedeki son gelişmeleri dikkate alarak Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin kararı geçersiz kılınana kadar, UNAMID'e ait kampları Sudanlı makamlara devretme kararını askıya almaktan başka şansımız kalmadı." ifadelerini kullandı.

"SUDAN'DA ŞU ANDA ŞİDDET VE BELİRSİZLİK ORTAMI VAR"

BM İnsan Hakları Genel Sekreter Yardımcısı Andrew Gilmour da konseye yaptığı bilgilendirmede, Sudan'da son dönemde kötüye giden insani durumdan dolayı endişe duyduklarını belirtti.

Bazı bölgelere yönelik erişim kısıtlaması nedeniyle, Darfur'daki birçok durumun görülmediğine ya da raporlaştırılmadığına inandıklarını belirten Gilmour, "Sudan'da şu anda şiddet ve belirsizlik ortamı var. Bu da UNAMID'in yetkisi kapsamında sivillerin ve insan haklarının korunmasını öncelik haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA VE BELÇİKA'DAN UNAMID'İN GÖREVİNİ SÜRDÜRMESİ ÇAĞRISI

Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen, Sudan'daki tüm tarafları barışçıl ve güvenilir bir demokratik geçiş süreci yürütmeye davet ederek, "BMGK, Sudan'da son dönemde yaşanan olaylar ışığında, UNAMID'in görevinin yenilenmesini dikkatli bir şekilde düşünmelidir." görüşünü paylaştı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anne Gueguen de Sudan'da sivillerin önderliğindeki bir hükümete müzakere yoluyla geçilmesi, siyasi diyaloğun yeniden başlatılması, Darfur'un tekrar ateşe atılmasının önlenmesi ve UNAMID'in geri çekilmesinin durdurulması konularının öncelikli olduğunu vurguladı.

UNAMID'İN SUDAN'DAN ÇIKIŞ SÜRECİ

UNAMID geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada, aralık ayının sonunda bölgedeki 3 bin 265, Haziran 2019'da da bin 420 askerini azaltmayı planladığını, böylelikle bölgedeki askeri gücünün 4 bin 50 askerden oluşacağını açıklamıştı.

Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor.

Çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik güçleri ve görevlileri bünyesinde barındıran UNAMID, 2008'den bu yana Darfur'da görev yapıyor. Darfur'daki UNAMID güçlerinin 1,4 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kısıntıya gitme kararı BM Güvenlik Konseyi tarafından Haziran 2017'de alınmıştı.

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