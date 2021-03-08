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BM'ye göre salgın döneminde kadınlara karşı aile içi şiddet 5 kat arttı

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dünya genelinde kadına yönelik aile içi şiddet şikayetlerinin salgın öncesi yıllara oranla 5 kat arttığını bildirdi.

08 Mart 2021 Pazartesi 14:11
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BM'ye göre salgın döneminde kadınlara karşı aile içi şiddet 5 kat arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dünya genelinde kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi için bazı istatistikler paylaştı.

Buna göre, küresel çapta kadınların yüzde 35'i fiziksel veya cinsel yakın partner şiddeti (eş şiddeti) veya dışarıdan birinden cinsel şiddete maruz kaldı. Bu orana cinsel taciz dahil değil.

Bazı ülkelerdeki araştırmalar ise kadına şiddetin yüzde 70'e kadar çıkabildiğini gösterirken, cinsel şiddet yaşayan kadınların depresyon, kürtaj yaptırma ve HIV kapma oranlarının, yaşamayan kadınlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Salgında kadınlar şiddete karşı savunmasız kaldı

Dünya Sağlık Örgütünün yeni tip koronavirüsü küresel salgın ilan ettiği 11 Mart 2020'den bu yana kadına karşı şiddet özellikle aile içinde büyük artış gösterdi.

Kovid-19 salgını döneminde bazı ülkelerde aile içi şiddet nedeniyle (telefon) yardım hatlarını arayan kadınların sayısı 5 kat arttı.

Salgınla beraber ülkelerdeki "evde kal uygulamaları, sosyal izolasyon ve ekonomik güvensizlik" gibi nedenler, dünyanın her tarafında kadınların evlerinde şiddette karşı savunmasızlığını artırdı.

Dünyada günde 137 kadın aile üyelerince öldürülüyor

Dünya genelinde günde ortalama 137 kadın aile üyeleri tarafından öldürülüyor. 2017'de küresel çapta kasıtlı olarak öldürülen 87 bin kadından yarısından fazlasının (50 bin) yakın partnerleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. Bu kadınların 30 binden fazlası ise şimdiki veya geçmişteki eşleri veya partnerleri tarafından öldürüldü.

Küresel olarak tespit edilen tüm insan ticareti mağdurlarının yarısını ise yetişkin kadınlar, yüzde 72'sini de kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Her 4 çocuk ticareti mağdurunun 3'ünden fazlası kız.

Sadece yüzde 1'i yardım çağrısı yapıyor

Dünya çapında 15-19 yaş arası 15 milyon ergen kız zorla cinsel ilişkiye girdi. Ülkelerin büyük çoğunluğunda, ergen kızlar en çok şu anki veya eski kocası, partneri veya erkek arkadaşı tarafından zorla cinsel ilişki veya diğer cinsel eylemler riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

30 ülkeden alınan verilere göre, şimdiye kadar bunların yalnızca yüzde biri profesyonel yardım çağrısında bulundu.

BM, son yıllarda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete ilişkin veri paylaşımının artığını, 106 ülkede eşler arası şiddete ilişkin verilerin mevcut olduğunu duyurdu.

121 ülkenin ise küresel salgın döneminde şiddete maruz kalan kadınlara yönelik hizmetleri güçlendirmek için yeni tedbirlere başvurduğu, bununla beraber kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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