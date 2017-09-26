Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103013
ALTIN
148.812
DOLAR
3.5388
STERLİN
4.7768
EURO
4.1875
Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün aç susuz kaldı
Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün...
WhatsApp ve Facebook 'birleşiyor'
WhatsApp ve Facebook 'birleşiyor'
Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy X ile çıkacak
Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...
Arabanın buzlu camlarını temizlerken iki kere düşünün!
Kış kapıda bu uyarıya dikkat!

BMGK Arakan gündemiyle tekrar toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik devam eden şiddet olaylarını bu kez açık oturumda görüşecek....

26 Eylül 2017 Salı 08:54
BMGK Arakan gündemiyle tekrar toplanacak

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kapalı oturumlarda görüştüğü için eleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 Eylül'de açık oturum düzenleyecek.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft'ın Myanmar'daki şiddet olaylarını ve Arakanlı Müslümanların durumunu görüşmek üzere BMGK'dan tekrar toplanmasını talep ettiklerini açıklamasının ardından konsey üyesi 6 ülkenin daha talebiyle toplantı kararı alındı.

BMGK, Arakan'daki şiddet olaylarını bu kez açık oturumda görüşecek. Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BMGK üyesi ülkeleri Arakan'daki durum hakkında bilgilendirecek.

Konsey, daha önce de Arakan gündemiyle iki kez toplanmış ancak kapalı kapılar arkasında gerçekleşen oturumlar uluslararası sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremde ölenlerin sayısı 325'e ulaştı
Depremde ölenlerin sayısı 325'e ulaştı
"Önce anlaşma, sonra para"
"Önce anlaşma, sonra para"
Avustralya’da küçük uçak düştü: 2 ölü!
Avustralya’da küçük uçak düştü: 2 ölü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim