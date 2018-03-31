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BMGK, Kuzey Kore'ye ait şirketlerİ kara listeye aldı

BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları denetleyen komitesi, ABD'nin talebi üzerine 15'i Kuzey Kore'ye ait 27 gemi ve 21 nakliye şirketini kara listeye ekledi.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:04
BMGK, Kuzey Kore'ye ait şirketlerİ kara listeye aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan ambargolara rağmen petrol ve kömür kaçakçılığı yapan onlarca gemi ve nakliye şirketini kara listeye aldı.

BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları denetleyen komitesi, ABD'nin talebi üzerine 15'i Kuzey Kore'ye ait 27 gemi ve 21 nakliye şirketini kara listeye ekledi.

Böylece, Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlıkları dondurulacak ve bunların 13'üne küresel liman yasağı da getirilecek. Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de küresel liman yasağına tabi tutulacak. 21 nakliyat şirketinin ise mal varlıkları dondurulacak.

Komite ayrıca Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını delmesine yardım eden bir Tayvan vatandaşına yaptırım uygulamayı kararlaştırdı. Tayvan vatandaşının da mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı getirilecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yazılı bir açıklama yaparak yaptırımların Kuzey Kore'nin yasa dışı kaçakçılık faaliyetlerini hedef aldığını bildirdi.

Haley, yaptırımların bu ülkeye petrol girişi ve Kuzey Kore'nin kömür satışını engellemeye yönelik olduğunu belirtti.

Nikki Haley, uluslararası toplumun bu "tarihi yaptırımları" onaylayarak Kuzey Kore'ye maksimum baskı yapılması konusunda birlik gösterdiği değerlendirmesinde bulundu. 

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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