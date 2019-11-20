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Bolivya’da gıda ve yakıt sıkıntısı

20 Kasım 2019 Çarşamba 11:13
Bolivya’da gıda ve yakıt sıkıntısı

Büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen Bolivya’da, kırsaldaki protesto ve yol kapatmalardan ötürü başkent La Paz ve diğer vilayet merkezlerinde doğal gaz, LPG, akaryakıt ve gıda sıkıntısı yaşanıyor.
Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez’in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya’da, ülke genelinde süren protesto ve yol kapatma eylemleri başkent La Paz ve diğer şehirlerde günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Anez’in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçisi köylü ve yerlilerden oluşan Bolivyalıların ülke kırsalında sürdürdükleri protesto ve yol kapatma eylemleri nedeniyle başkent La Paz’ın yanı sıra Santa Cruz ve Cochabamba gibi vilayetlerin merkezlerinde yumurta ile kırmızı ve beyaz et kıtlığı yaşanıyor.

Özellikle La Paz’da bazı market ve pazarlarda bulunması neredeyse imkansız hale gelen bu ürünleri temin edip satışa sunan seyyar satıcı ve iş yerleri önünde yüzlerce metre kuyruklar görülüyor.

La Paz’in bitişiğindeki şehir El Alto’da Anez’in istifasını isteyen çoğunluğu Morales destekçisi grupların kurdukları barikatlar ise başkentte akaryakıt ve doğal gaz temininde sıkıntı yaşanmasına neden oluyor.

Anez yönetiminin El Alto’nun Senkata Mahallesi’nde asker ve polisle düzenlediği ve en az 3 göstericinin hayatını kaybettiği operasyonun ardından akaryakıt ve LPG yüklü kamyonlar La Paz’a ulaşsa da kentteki problem giderilemedi.

(BRT/TRT)

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