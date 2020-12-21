Boris Johnson: 500 binden fazla kişiye aşı yapıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson acil durum kabinesini topladı.

Johnson, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin diğer ülkelerin endişelerini anladığını söyledi.

Brexit çıkmazı sürüyor

İngiliz Başbakan, 31 Aralık'ta bitecek olan Brexit geçiş süreciyle ilgili de konuştu.

Uzatıp uzatmayacaklarına ilişkin "Pozisyonumuz değişmedi, sorunlar var" dedi.

İngiltere'nin kendi kanunlarını kontrol edebilmesinin şart olduğunu herkesin anlaması gerektiğini söyleyen Johnson, bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda anlaşmasız ayrılığa hazır olduklarını vurgulayarak, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) şartları, İngiltere için fazlasıyla tatmin edici olacaktır" diye konuştu.

500 bin kişiye aşı yapıldı

Johnson, çoğunu yaşlıların oluşturduğu 500 binden fazla kişiye aşının ilk dozlarının yapıldığını da açıkladı.