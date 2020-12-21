Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
Flaş Haber
16'sı yerel 17 yeni vaka!
Kapat

Boris Johnson: 500 binden fazla kişiye aşı yapıldı

Acil durum kabinesini toplayan İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüsün hızla yayılan türünün ortaya çıkmasının ardından diğer ülkelerin endişelerini anladığını söyledi. Johnson, "500 binden fazla kişiye aşının ilk dozu yapıldı" açıklamasını yaptı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:23
351 Okunma
Boris Johnson: 500 binden fazla kişiye aşı yapıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson acil durum kabinesini topladı.

Johnson, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin diğer ülkelerin endişelerini anladığını söyledi.

Brexit çıkmazı sürüyor

İngiliz Başbakan, 31 Aralık'ta bitecek olan Brexit geçiş süreciyle ilgili de konuştu.

Uzatıp uzatmayacaklarına ilişkin "Pozisyonumuz değişmedi, sorunlar var" dedi.

İngiltere'nin kendi kanunlarını kontrol edebilmesinin şart olduğunu herkesin anlaması gerektiğini söyleyen Johnson, bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda anlaşmasız ayrılığa hazır olduklarını vurgulayarak, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) şartları, İngiltere için fazlasıyla tatmin edici olacaktır" diye konuştu.

500 bin kişiye aşı yapıldı

Johnson, çoğunu yaşlıların oluşturduğu 500 binden fazla kişiye aşının ilk dozlarının yapıldığını da açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de son 24 saatte 35 bin 928 yeni vaka
İngiltere'de son 24 saatte 35 bin 928 yeni vaka
Biden canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Biden canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
İspanya'da son 3 günde koronavirüs nedeniyle 334 kişi öldü
İspanya'da son 3 günde koronavirüs nedeniyle 334 kişi öldü
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim