Boris Johnson'a tepki

Buckingham Sarayı dükün ölüm haberini verdikten kısa süre sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 10 Numara'da belirdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Boris Johnson, Downing Sokağı'nda Prens Philip'in ölümüne dair açıklama yaptığı sırada "pejmürde" ve "saygısız" göründüğü gerekçesiyle eleştiri topladı.

Okur Perry Gardner, The Independent'a yazdığı bir mektupta, Johnson'ın "biçimsiz bir saç modeliyle üstünkörü, kesik kesik" konuşmasının, Britanya halkının "beklemeye hakkı olandan" katbekat zayıf olduğunu ifade etti.

Tom Lambe isimli başka bir okur, "Johnson'dan saç şeklini Majestelerinin yönetimdeki pozisyonuna uyacak şekilde düzeltmesini istemek çok mu fazla?" diye sordu.



Yorumlar sosyal medyada yankı buldu.



Bir Twitter kullanıcısı, "Boris Johnson her zaman karmakarışık görünüyor. Prens Philip'le ilgili açıklamasını yaparken saçının durumu epey saygısızcaydı" diye yazdı.

Johnson'ın konuşmasının ardından başka bir seyirci şöyle tweet attı:

"Boris böyle bir günde bile saçını yapamamış! Bu saygısızlık. Prens Philip buna müsaade etmezdi."

Diğerleri ise dükün başbakanın görünüşü karşısında ne diyeceğine dair tahminler yürüttü.



Biri şöyle yazdı:



"Dilerim Prens Philip yukarıda bir yerlerden Boris Johnson'un ciddi konuşmasını izliyor ve 'Lanet olasıca saçını neden tarayamıyor?' diyordur."

Johnson görünüşü nedeniyle ilk kez eleştiri toplamıyor. Geçen yılın haziran ayında, Good Morning Britain (Günaydın Britanya) televizyon programının sunucusu Piers Morgan da Johnson'ın saçını "karmakarışık" ve "saygısız" diye nitelemişti.



Johnson özür dilemiş ama ısrar etmişti:



"Saçımı tarıyorum. Ofisimde bir tarağım var."

NTV