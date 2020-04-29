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Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds’ın bebeği dünyaya geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds’ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:32
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Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds’ın bebeği dünyaya geldi

Koronavirüs tedavisinin ardından bu hafta başında göreve dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yakın zamanda nişanlandığı sevgilisi Carrie Symonds’ın bebekleri dünyaya geldi. Çift, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

Başkent Londra’da doğum yapan anneyle ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Johnson’ın ardından Symonds’da da koronavirüs semptomları görülmüş, ancak hızlı bir şekilde iyileşmişti.

Çifti ilk kutlayan isimlerden biri Sağlık Bakanı Matt Hancock oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Hancock, “Boris ve Carrie adına çok heyecanlıyım. Katışıksız bir sevinç yaşamaları harika” dedi.

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