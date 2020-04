Boris Johnson'ın son durumu ne?

Reuters'ın başbakanlığa yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumunda herhangi bir değişiklik olmadı.

Johnson, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından 10 gün sonra hastaneye kaldırılmıştı. Dün ise yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı.

27 Mart'ta testi pozitif çıkmıştı

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

Virüsle mücadelede ilk aşamada salgın hafife alındı

Ülkede koronavirüse karşı alınan tedbirler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu tartışmaların sebebi koronavirüsün yayılma hızının düşmemesi.

İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, vaka ve ölü sayısının hızla artmasının ardından geri adım atmıştı.

Boris Johnson kimdir?

Britanyalı muhafazakâr politikacı Boris Johnson 1964 doğumlu.

Temmuz 2019’dan beri İngiltere Başbakanı.

Sert Brexit yanlısı olan 55 yaşındaki Johnson, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması için yürütülen kampanyanın lider figürü konumundaydı.

Johnson, 2008-2016 yılları arasında 2 dönem Londra Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Boris Johnson, 2010-2016 yılları arasında Başbakanlık yapan David Cameron'ın da okul arkadaşı.

Her iki siyasi de önce Eton Koleji, sonra Oxford Üniversitesinden mezun oldu.

Gazetecilik kariyeri

Boris Johnson, eğitim hayatı sonrası da gazetecilik kariyerine başladı.

The Times of London'da kısa bir süre çalışan Johnson, The Daily Telegraph gazetesine geçti ve burada Brüksel muhabiri olarak görev yaptı.

Merkez sağ medyada adından sıkça söz ettirmeye başlayan Johnson, siyasi kariyeri öncesinde son olarak The Spectator'da editör olarak çalıştı.

Aslen Çankırılı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson, Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve İstiklal Mücadelesi'ne karşı tavrıyla bilinen, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünden Ali Kemal'in torununun oğlu.

2016 yılında Türkiye'ye gelerek resmi temaslarda bulunan Johnson, bir gazetecinin "Çankırılı mısınız?" sorusuna "Kalfat" yanıtını vermişti.