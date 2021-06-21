Borrell: Cenevre'de yapılan görüşmelerin sürmesi için ısrar edeceğiz

Brüksel'de 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde bakanlarla yapılan toplantıda Belarus, Lübnan, Irak, Latin Amerika gibi birçok konunun yanı sıra Türkiye'yi de konuştuklarını aktaran Borrell, geçen hafta Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.

Borrell, Çavuşoğlu ile Kıbrıs meselesini ve "Türkiye ile AB arasındaki anlaşmaların hazırlıklarını" görüştüklerini, konunun AB liderlerince değerlendirileceğini söyledi.

Türkiye ve Kıbrıs ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Borrell, AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye konusunun çok fazla yer tutmayacağının işaretini verdi.

"Bu AB Konseyi Toplantısında, Türkiye ile ilişkiler konusunun çok derinlemesine konuşulmasını beklemiyorum." diyen Borrell, buna gerekçe olarak zirvenin ağırlıklı olarak Rusya'ya odaklanacak olmasını gösterdi.

Borrell, Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs meselesinden çok etkilendiğini ifade ederek, "Kıbrıs'taki durumu dikkatle izleyeceğiz. Cenevre'de yapılan görüşmelerin sürmesi için ısrar edeceğiz. Çünkü bence bu, Kıbrıs meselesine bir çözüm aramak için iyi bir fırsat." dedi.