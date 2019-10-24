Böyle dram görülmedi: Nişanlısının naaşıyla evlendi

Çin’in Liaodong bölgesindeki Dalian kentinde önceki gün gerçekleşen cenaze töreni uluslararası basının gündemine oturdu… Bunun sebebi ise beş buçuk yıldır kanserle mücadele eden Yang Liu’nun yaşamını yitirmesinin ardından geride bıraktığı nişanlısı Xu Shinan…

Yaşamını yitiren 34 yaşındaki Liu’nun cenaze törenine damatlığıyla gelen Shinan, evlilik yemini ederek nişanlısının naaşıyla evlendi.

6 Ekim’de nişanlısının komaya girdiğini söyleyen Shinan, “Beni artık tanımıyordu ve sonunda birbirimize veda edemedik. Aslında 2013 yılında evlenecektik fakat kanser teşhisi konunca bunu askıya aldık” dedi.

Genç kadının cenazesinde çiftin 12 yıllık ilişkisinden görüntüler paylaşıldı.

12 yıldır birlikte olduğu kadının tabutunun yanına giden genç adam, “Sana ağlamayacağım diye söz vermiştim ama üzgünüm dayanamayacağım” diyerek gözyaşlarına boğuldu.