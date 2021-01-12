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Boynuzlu adamın maceraları: Kongreyi bastı, hapishanede yemeği beğenmedi

6 Ocak günü yaşanan ABD kongresi baskınında üstsüz şekilde, boynuzlu ve kürklü şapka ile kameralara yansıyan, kamuoyunda "baskının sembolleri" arasında gösterilen Jake Angeli'nin hapishanedeki yemekleri organik bulmadığı için yemediği bildirildi. 33 yaşındaki Jake Angeli’nin annesi Martha Chansley, “Oğlum organik yemek yemediği takdirde çok hastalanır" dedi.

12 Ocak 2021 Salı 15:40
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Boynuzlu adamın maceraları: Kongreyi bastı, hapishanede yemeği beğenmedi

6 Ocak günü ABD Kongre binasına yapılan baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen, kamuoyunda "baskının sembollerinden" biri olarak nitelendirilen Jake Angeli isimli protestocu 9 Ocak günü FBI bürosuna teslim oldu.

Geçtiğimiz gün gerçek adı Jacob Anthony Chansley olan 33 yaşındaki Jake Angeli’nin görülen duruşmasından sonra avukatı Angeli’nin hapishanede yemek yemediğini açıkladı.

Sadece organik yemekle beslendiği açıklanan Angeli için açıklamalarda bulunan annesi Martha Chansley, oğlunun hiçbir şey yemediğini, çünkü kendisine organik yiyecek verilmediğini söyledi.

Anne Chansley, “Oğlum organik yemek yemediği takdirde çok hastalanır" dedi.

Ayrıca ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kongre baskınına karışan isimlerin tespitine devam edildiği kaydedildi.

6 Ocak Çarşamba günü yaşanan Kongre baskınında üstsüz şekilde, boynuzlu ve kürklü şapka ile kameralara yansıyan ve kamuoyunda "baskının sembolleri" arasında gösterilen Jake Angeli, elinde taşıdığı yaklaşık 2 metrelik mızrak ve vücudundaki boyalarla objektiflere takılmıştı.

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