Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113545
ALTIN
159.945
DOLAR
3.7839
STERLİN
5.1107
EURO
4.5193
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!

Boyu 9 değil 2 santim uzamış

UUİ'de 3 hafta geçirdikten sonra 9 santimetre uzadığını açıklayan Japon astronot ölçüm hatası nedeniyle özür diledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:06
Boyu 9 değil 2 santim uzamış
banner10

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçirdikten sonra 9 santimetre uzadığını açıklayan Japon astronot ölçüm hatası nedeniyle özür diledi.

BBC'nin haberine göre, astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda UUİ'ye geldikten sonra 9 santimetre değil sadece 2 santimetre uzadığını belirterek, ölçümle ilgili bir hata olduğunu yazdı.

Kanai, "Twitter hesabımdan böyle yanlış bir paylaşımda bulunduğum için gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kanai dün Twitter'da "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaşmıştı.

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası uzayabiliyor.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya: 'Soçi Cenevre'nin alternatifi değil'
Rusya: 'Soçi Cenevre'nin alternatifi değil'
Suudi Arabistan'dan Filistin'e destek mesajı
Suudi Arabistan'dan Filistin'e destek mesajı
Kanada'dan Güney ve Kuzey Kore görüşmelerine destek
Kanada'dan Güney ve Kuzey Kore görüşmelerine destek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim