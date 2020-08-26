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Brent petrolün varili 46 doların üstünde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 46,38 dolardan işlem görüyor.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:22
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Brent petrolün varili 46 doların üstünde

Dün 45,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 46,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 46,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 43,31 dolardan alıcı buldu.

Son 5 ayın en yüksek seviyelerine çıkan petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin petrol rafinerilerinin yarıdan fazlasını bulunduran Meksika Körfezi’nde Marco ve Laura kasırgaları nedeniyle üretimin büyük ölçüde kesintiye uğraması etkili oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Laura'nın, karaya ulaşmadan önce saatteki hızı yaklaşık 185 kilometreye varan rüzgarla, yıkıcı hasara neden olabilecek seviyede kasırgaya dönüşeceği öngörüsünde bulundu.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi (BSEE), kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 84,3, doğal gaz üretiminin ise yüzde 60,94 azaltıldığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedavisine yönelik gelişmeler ve ABD ile Çin arasında 1'inci faz ticaret anlaşmasına ilişkin telefon görüşmesi de fiyatların artışına olumlu yansıdı.

Merkezi İngiltere'de bulunan ilaç firması AstraZeneca, COVID-19'a karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 46,41 ile 46,47 dolar aralığının direnç, 46,32 ile 46,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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