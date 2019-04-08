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Brexit yorgunu İngilizler güçlü lider istiyor

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:03
Brexit yorgunu İngilizler güçlü lider istiyor
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Düşünce kuruluşu Hansard Society’nin raporuna göre, İngilizlerin yarısından fazlası “kuralları çiğnemeye hazır, güçlü bir lider” istiyor.

İngiltere’de parlamenter sistemle ilgili çalışmalar yürüten kuruluşun yayımladığı raporda, ülkede halkın yüzde 54’ü “kuralları çiğnemeye hazır, güçlü bir lidere” sahip olmayı arzu ediyor.

İngilizlerin yüzde 72’si ülkedeki siyasi sistemin geliştirilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 52’si siyasetçilerin halkı umursamadığı görüşünü savunuyor.

Halkın sadece yüzde 25’i parlamentonun Brexit performansından memnunken, yüzde 42’si hükümetin parlamentoyu umursamak zorunda olmasa ülkenin sorunlarını daha kolay çözebileceğine inanıyor.

Ülkenin sorunun sistem mi, yöneticiler mi olduğu sorusuna İngilizlerin yüzde 38’i “her ikisi de” yanıtını verirken, yüzde 29’u sistemin iyi ancak yöneticilerin yetersiz olduğuna inanıyor.

"İNGİLİZ DEMOKRASİSİNİN TEMELLERİNİ ZORLAYACAK"

Hansard Society Müdürü Ruth Fox, raporla ilgili yazılı değerlendirmesinde, “İngiliz kamuoyunun yönetim sisteminin işleyişinden duyduğu memnuniyetsizlik artıyor. Öyle ki önemli bir oran epey radikal çözümlere hazır.” ifadesine yer verdi.

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Halkın önemli bir kısmının “kuralları çiğnemeye hazır, güçlü lider” istemesinin ve “hükümetin parlamentoyu umursamadan çalışmasını” tercih etmesinin İngiliz demokrasisinin temellerini zorlayacağını belirten Fox, şunları kaydetti:

“Kamuoyunun, yönetim sistemimizin zengin ve güçlüyü kayırdığı, siyasetçilerin sıradan insanı umursamadığı konusunda güçlü bir inancı var. Halk, siyasetçilerin kamu çıkarı için çalıştığına inanmıyor. Bir şeyler değişmedikçe, bu İngiliz siyasetinin geleceğini zehirleyecek bir reçetedir.”

Hansard Society’nin raporu, kasım ve aralık ayında gerçekleştirilen bir ankete dayanıyor.

Siyasi gözlemciler, anketin yapıldığı günden bu yana İngiliz siyasetinin Brexit konusundaki performansı nedeniyle daha da fazla güven kaybettiğine dikkat çekiyor.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere ocak ayından bu yana hükümetin Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilirken, parlamenterlerin girişimiyle gündeme gelen farklı Brexit seçeneklerinin hiçbiri de peş peşe yapılan çok sayıda oylamada çoğunluk desteği bulamadı.

Brexit tarihini 12 Nisan’a erteleyen İngiltere AB’den yeni bir erteleme daha talep etmek zorunda kaldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupla ilettiği Brexit’i 30 Haziran’a kadar erteleme talebi, çarşamba günü yapılacak AB liderler zirvesinde karara bağlanacak.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla Brexit kararı almıştı. Ülkenin 2 yıl süren müzakere sürecinin ardından 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılmış olması gerekiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit
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