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Brezilya'da cezaevi isyanında rakip çeteler çatıştı: En az 57 ölü

30 Temmuz 2019 Salı 09:15
Brezilya'da cezaevi isyanında rakip çeteler çatıştı: En az 57 ölü

Brezilya'da bir cezaevinde rakip çeteler arasında yaşanan ve 5 saat süren çatışmada en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Pará eyaletindeki Altamira isimli cezaevinde yaşanan olayda, bir bölümde kalan çete üyeleri, kompleksin diğer bölümündeki rakip çeteye saldırdı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 16'sının, kafaları kesilerek öldürüldüğünü, kalan ölümlerin çoğunun ise cezaevinde çıkan yangına bağlı zehirlenme sonucu yaşandığını açıkladı.

Rehin alınan iki gardiyanın da sonrasında serbest bırakıldığı kaydedildi.

Cezaevi yetkilileri, olay sabahına kadar böyle bir hazırlık olduğuna dair ellerinde bir istihbarat olmadığını açıkladı.

Altamira isimli cezaevinin dışından çekilen görüntülerde, binadan dumanların yükseldiği görülüyor.

Bir başka videoda ise mahkûmlar, çatıda yürürken kaydediliyor.

Mahkûm sayısında dünya rekoru Brezilya'da

200 kişi kapasiteli olan cezaevinde toplam 309 mahkûm bulunmasına karşın, yetkililer "aşırı kalabalık" eleştirilerini reddediyor.

Brezilya. dünyada cezaevindeki mahkûm sayısının en yüksek olduğu üçüncü ülke,

Ülkede 700 binden fazla mahkûm bulunuyor ve kalabalık hapishanelerin çeteler tarafından yönetildiği savunuluyor.

Aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cezaevlerinde kontrolün ele alınması için sıkı önlemler uygulacağını vadediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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