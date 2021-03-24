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Brezilya'da koronavirüsün 3 yeni mutasyonu tespit edildi

Virüs mutasyonları takip eden uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya'da görülen "P1" tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 21:23
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Brezilya'da koronavirüsün 3 yeni mutasyonu tespit edildi

Koronavirüs salgının nedeni ile zor günler geçiren Brezilya'da, Kovid-19'un yeni türleri keşfedildi. Brezilya Sağlık Bilim Kurulu tarafından yapılan araştırmalarda, Kovid-19'un mutasyona uğramış 3 türünün tespit edildiğini belirtildi. Uzmanlar, ülke genelinde aşılanmış kişilerin, aşılanmamış kişilerle olan etkileşiminden dolayı "güçlü bir üreme alanı" oluşurken, yeni mutasyonların virüse karşı oluşan antikorları etkisizleştirmesinden korkuluyor.

Virüs mutasyonları takip eden uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya'da görülen "P1" tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 158 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede, toplam can kaybı 298 bin 843'e, toplam vaka sayısı ise 12 milyon 136 bin 615'e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
P1Brezilya
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